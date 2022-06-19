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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /705519/نائب-التنسيقية-يرفضخطة-وموازنة-22-23ويؤكد-نسبة-الانفاق-علي-البحث-العلمي-في-الموازنه-الجديدة-لم-تتجاوز-١٥

أعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 وذلك للاسباب الاتية:-

دوت الخليج

نائب التنسيقية يرفض«خطة وموازنة 22-23»..ويؤكد: نسبة الانفاق علي البحث العلمي في الموازنه الجديدة لم تتجاوز ١.٥٪

1) حجم الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص في الموازنة باقصي تقدير ٢٥٪ رغم ان الحكومة بتعلن طول الوقت ان القطاع الخاص يمثل ٧٠٪ من حجم الانشطة الاقتصادية في الدولة وهذا يعني ان منظومة الضرائب في مصر فاسدة وان هناك تهرب ضريبي بشكل مرعب .

2) اغلبية حصيلة الضرائب في مصر من اصحاب الدخول الثابته، حيث أن الموظفين وهذا يعني ان مواطني الطبقة المتوسطة والفقيرة هم من يشاركون بالنسبة الاكبر في ايرادات الدولة .

3) القروض التي تحصل عليها الدولة يكون الهدف من اغلبها لسد الديون وليس لتاسيس مشاريع وطنية تستهدف تسديد هذه الديون وزيادة ايرادات الموازنه .

4) نسبة الانفاق علي البحث العلمي في الموازنه الجديدة لم تتجاوز ١.٥٪ .

5) وطبعا نحن نعلم ان الدول تتقدم في الاقتصاد عن طريق البحث العلمي والاخير هو المطبخ الذي ينتج افكار ومنتجات تناسب الثورة الصناعية الرابعة.

وزير المالية بمناقشات خطة وموازنة 22-23: نعمل فى ظروف ليس لنا ذنب فيها

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي أكد أنه تم إعدادالموازانة العامة للدولة للعام المالى الجديدة 22/ 23 فى ظروف استثتائية بجانب الحالة الخارجية التى يمر بها والتى أثرت علينا، بجانب إرتفاع أسعار السلع التى نستوردها وتكلفة النقل والتمويل مضروب ب2 ، حيث وصل سعر طن القمح ب500 دولار فى الطن.

وأكد “معيط”، أن زيت الطعام تم ارتفاع سعره وزيادة تكلفته مع الضرب فى 2، بالإضافة الى حالة التضخم المنتشرة فى العالم ، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد قد يؤثر علينا ومع ذلك كنا حذرين ونحن نعد الموازانة العامة للدولة وتوقعنا زيادة فى الانفاق.