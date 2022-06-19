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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /705514/حسن-شاكوش-يتسلم-كارنيه-نقابة-الموسيقيين-إن-شاء-الله-الفترة-الجاية-تشوفوا-شغل-كويس

دوت الخليج يرصد تفاصيل انتهاء أزمة حسن شاكوش بنقابة المهن الموسيقية

كارنيه حسن شاكوش بنقابة المهن الموسيقية

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة كارنيه نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا جاء به: “قبلت لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية التظلم الثالث المقدم من حسن شاكو بعد فحص اسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدي إلتزامه بقرارات النقابة”.

وأضاف البيان: “والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقي وهي شعبة الإيقاع وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه علي خشبة المسرح وقد أرتأت لجنة فحص التظلمات أن فلسفة العقاب”.

حسن شاكوش نقابة المهن الموسيقية

وتابعت: “قد أتت مفعولها وحققت المقصود منها وهو الردع والتقويم وأنه لا يوجد عقاب ابدي بلا مده محدده لأنه لايوافق صحيح القانون فلا بد من تأقيت العقوبة لمخالفة الأبدية للدستور والقانون وقد أرتأت اللجنه أن مدة العشرة شهور كافية جدآ لتحقيق الغرض من الوقف”.

وجاء أيضًا بالبيان الخاص بنقابة الموسيقيين: “وقد وافق المجلس علي منح التصريح بالغناء له بعد أخذ كل التعهدات عليه بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة وإلا سوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجددآ في حالة مخالفة الإقرار”.

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جدير بالذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ومجلس النقابة قد أصدر قرار بوقف حسن شاكوش سحب ترخيصه نهائي، وبرر مطرب المهرجانات موقف إساءته للفرق الموسيقية، وقال: "انا مقدرش أغلط فى الفرق الموسيقية، اسألوا أى فرقة أنى مقدرش أغلط فى أى حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر".