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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /705522/بنك-التعمير-والاسكان-يوفر-شهادات-الهنا-اختر-اللى-يناسبك

أعلن بنك التعمير والاسكان عن توفير 4 شهادات باسم شهادات الهنا كما يصفها الكثيرون من عملاء بنك التعمير والاسكان لما يتوافر فيها من مميزات عديدة، ويقبل الكثيرون على شرائها، لذلك يرصد دوت الخليجتفاصيل شهادات بنك التعمير والإسكان.

تفاصيل شهادات بنك التعمير والإسكان

إليكم رصد شامل عن أبرز 4 شهادات من بنك التعمير والاسكان وأدق تفاصيلها على النحو التالي:

1- الشهادة الذهبية

تكون شهادة لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت؛ بنسبة فائدة 13.5% سنويا عائد شهري؛ و 13.75 سنويا عائد نصف سنوي؛ ويتمكن العملاء من شرائها بداية من ألف جنيه.

2- شهادة رويال

مدتها 3 سنوات ذات العائد الثابت وبنسبة فائدة 14.25 سنويا بحيث يصرف العائد سنويا؛ ويبدأ شرائها بداية من مليون جنيه؛ وهي شهادة تناسب أصحاب الملايين.

3- الشهادة الجارية

تعتبر الشهادة الإدخارية من بنك التعمير والاسكان هى شهادة للتبرع بعائدها إلى أي جهة حسب رغبة حاملها؛ونسبة العائد بين 9.5% سنويا للعملاء من الأفراد العاديين، ويبدأ شرائها من بداية من 500 جنيه.

4- شهادة دوت الخليج

تكون شهادة من بنك التعمير والاسكان لمدة 3 سنوات ويخصص عائدها لصندوق تحية مصر؛ ويجوز للأشخاص والشركات شرائها ؛ حيث نسبة الفائدة للأشخاص تتراوح بين 12.5% سنويا و 11.5% سنويا للشركات ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.