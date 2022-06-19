طارق شوقى: مناهج إعدادي وثانوي تعد جيلا ينافس عالميا بشهادة معترف بها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المناهج فى نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائى بها محتوى ثابت عبارة عن أساسيات، أما من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الثانوى، يتم فيه تحديد شكل الشهادة الجديدة وكيفية إعداد جيل يتنافس عالميا وتكون شهادته معترف بها عالميا ويحصل على نفس المهارة والمحتوى لأى طفل فى سنه بدول مثل اليابان وغيرها من الدول، قائلا: متحمسون للجيل اللى هيتخرج فى 2030 لأن هذا الجيل هو اللى هيعظم التنمية اللى بتعملها مصر حاليا ويحافظ عليها وهيخلى مصر من ضمن أول 10 دول فى كل حاجة

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار ثلاثة أيام اجتماعًا وعددًا من حلقات النقاش لمناقشة خارطة الطريق بالنسبة لنظام التعليم الجديد 2.0

وحضر الاجتماع وحلقات النقاش ممثلين عن عددًا من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي واليونيسكو، واليونيسيف، وعددًا من دور النشر المساهمة في بناء المناهج مثل ديسكفري إديوكاشين وناشيونال جيوجرافيك و دار نهضة مصر للنشر ويورك بريس.

ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، موضحًا أن الهدف من التعليم المصري الجديد كان إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وتعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية.

ضم الاجتماع الحديث عن بداية بناء منظومة التعليم المصري الجديد منذ عام ٢٠١٧ وبناء بنك المعرفة المصري ليكون متاحًا لجميع الطلاب وبداية المدارس اليابانية وعددًا من ورش العمل وحلقات النقاش حول مستقبل التعليم المصري الجديد ٢.٠، حيث قام ممثلين عن كل المؤسسات المشاركة بالحديث عن كيفية التعاون لبناء المرحلة القادمة من منظمة التعليم المصري الجديد للسنوات من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي بما يساهم في إخراج جيل يتعلم ويبدع ويفكر.