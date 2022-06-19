أخبار مصرية

سامح شكرى: مصر تبنى منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 08:22 مساءً - قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية: "نواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم ومصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي".

وأضاف "شكرى"، خلال زيارته لكسمبورج لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن مصر ستبنى منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.
وفى سياق متصل قال ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبى سيمنح مصر 100 مليون يورو، وتابع:" اللقاء المصرى الأوروبى سيصادق على خطة الشراكة للأعوام الـ 5 المقبلة".

محمد يوسف

محمد يوسف

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