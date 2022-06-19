شكرى يعقد مباحثات مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية ‫سامح شكرى اليوم الأحد، بلوكمسبورج مباحثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل".





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