سفير مصر بجنوب السودان: نسخر خبراتنا وإمكانياتنا لدعم جوبا

وأكد السفير المصرى أن الدولة المصرية تحرص على استمرار تقديم الدعم إلى جنوب السودان، خصوصًا فى ظل التحديات التى تواجهها جنوب السودان فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
وفى سياق متصل، استعرض عبد القادر الخبرات المصرية الدستورية والقانونية العريقة، فضلا عن خبراتها الممتدة فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى استعداد مصر لتسخير خبراتها وإمكانياتها لدعم جنوب السودان فى بناء المؤسسات الوطنية المعنية بمرفق العدالة، والإسهام فى عملية صياغة الدستور، والإعداد للانتخابات المرتقبة، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية.
من جانبه، أكد مادول تقديره الكبير للدعم المصرى المتواصل والممتد لجنوب السودان، معربا عن تطلعه إلى استفادة بلاده من خبرات المؤسسات القانونية المصرية، خصوصًا فى ضوء استقرار الممارسات القانونية والتشريعية المصرية على مدار عقود.
وبحث الجانبان سبل تحقيق دفعة فى التعاون بين الجانبين بمجال العدالة، فضلا عن برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بترسيخ العمل المؤسسى فى المجالات القانونية، والهيكلة الإدارية للهيئات والمؤسسات المعنية بتلك المجالات.
وأعرب الوزير الجنوب سودانى خلال اللقاء عن تطلعه إلى زيارة القاهرة فى أقرب وقت ممكن.
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