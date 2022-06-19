محافظ بنى سويف يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ غدًا الإثنين بمواد "التربية الدينية والتربية الوطنية".





وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم أنه تقدم للامتحان أكثر من 18 ألف طالب وطالبة فى القسمين العلمى والأدبى موزعين على إجمالى 53 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على الانتهاء من توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأكد المحافظ توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشددًا على ضرورة الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

كما نوه المحافظ بتكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالمتابعة على مدار الساعة، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم عقد اجتماع بحضور مديرى عموم المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ومركز التوزيع وسبقه اجتماع مع قيادات الوزارة "فيديو كونفرانس" حيث تم التأكيد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة بشأن عقد الامتحانات والتنسيق التام بين المديرية وكافة الجهات التنفيذية والأمنية ذات الصلة لتذليل أية عقبات، علاوة على الانتهاء من مراجعة جاهزية اللجان وتوفير جميع سبل الراحة من إضاءة وتهوية ونظافة اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها، حرصا على سلامة الجميع بجانب تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

وأضاف وكيل الوزارة أن العدد الإجمالى للمتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 18 ألفا، و196 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 12 ألفًا و490 طالبًا للقسم العلمي، و5706 طلاب بالأدبي.