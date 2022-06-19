7 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع

جدة - نرمين السيد - انتقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما أثير من شائعات حول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة، قبل انطلاقها غدا الإثنين.





وقال شوقى، فى منشور له على "فيسبوك": "أعلنت الوزارة منذ أسابيع كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح، وقلنا بكل دقة أن مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية فقط، وتم نشرها قبل 4 أسابيع، وقلنا أيضا أنه لا يوجد مجلدات مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع".

وأضاف وزير التعليم، أنه لا داعى لإثارة هذه القضايا مرة أخرى وخصوصا ليلة الامتحان معقبا: "للمرة المليون، ما لم نقله لسنا مسؤولين عنه ولا عن صحته، وبالتالى لا داعى لسؤال الوزارة عام يقوله الآخرين".

وتنطلق غدا الإثنين، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، ويؤدى الطلاب الامتحان فيها على مدار 20 و21 يونيو الجارى، وذلك قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية فى 26 يونيو، والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

معلومات عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

- تعقد داخل مقار لجان سير الامتحان وليس فى مدارس الطلاب الأصلية ولا من المنزل.

- ورقية بنسبة 100%.

- بنظام "البابل شيت" أى أسئلة اختيار من متعدد، دون أسئلة مقالية.

- لا يتسلم الطلاب مجلدات مفاهيم فى هذه المواد.

- الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم والتحليل والإبداع وليس الحفظ والتلقين.

- يؤدى الطلاب يوم الاثنين 20-6-2022 الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 21-6-2022 الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من 26 يونيو، تنطلق امتحانات المواد الأساسية، التى تعقد أيضا ورقيا بنظام "البابل شيت، ويكون التصحيح إلكترونيا بنسبة 100%.

وتجرى الامتحانات فى لجان مؤمن ومراقبة بالكاميرات، ويحظر على الطلاب اصطحاب أى أوراق إلى داخل اللجنة، سواء كتبا مدرسية أو ملازم أو حتى أوراق بيضاء، وتوفر وزارة التربية والتعليم لكل طالب مجلدا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجه من صور، خرائط، مفاهيم، قوانين وغير ذلك مما يغنيه عن الحفظ، وحتى يتسنى له التفرغ لفهم مخرجات التعلم التى تقيس أسئلة الامتحانات مدى تمكنهم منها.

كمل توفر الوزارة فى نهاية كراسات الأسئلة عدة أوراق بيضاء يمكن للطلاب استخدامها كمسودات للإجابة عن الأسئلة الصعبة.