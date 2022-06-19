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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705517/بحضور-سفير-خادم-الحرمين-الشريفين-لدى-القاهرة-وزير-الثقافة-السعودي-يلتقي-بوزير-السياحة-والآثار-المصري

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، بوزير السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد أحمد العناني، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين.

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وناقش في مستهل اللقاء، آفاق التعاون الثقافي السعودي المصري وأهمية تنميته وتطويره، انطلاقاً من العلاقات الأخوية العميقة التي تربط المملكة بمصر، إضافةً إلى بحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الآثار والمتاحف وإحياء فنون الحضارة الإسلامية، خاصةً في عمليات تبادل استعارة القطع الفنية الأثرية بين المتاحف السعودية والمصرية.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، والمشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.

وزير الثقافة السعودي يلتقي بوزير السياحة والآثار المصري

وفي وقت سابق، رأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، في جنيف والذي ينعقد خلال الفترة من 12 – 15 يونيو 2022م.

وعقد وزير التجارة على ضوء المؤتمر اجتماعات ثنائية مع معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ومعالي وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية المهندس رياض مزّور، ومعالي وزير التجارة الخارجية الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومعالي وزير التجارة الكويتي فهد بن مطلق الشريعان، ومعالي وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان د. آمال صالح سعد.