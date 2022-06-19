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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705513/طبيب-نفسي-يوجه-نصائح-لطلبة-الثانوية-العامة-قبل-الامتحانات-بلاش-نراجع-أكتر-من-مرة

قدم الدكتور، عمرو سليمان عضو الجمعية الأمريكية العالمية للطب النفسي، عدد من النصائح لطلبة الثانوية العامة قبل انطلاق امتحاناتهم، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الأثنين، قائلا إنه لا يوجد أي داعي من الخوف إطلاقا، خاصة أن الامتحانات هدفها فهم الطالب للمعلومات ليس أكثر.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أنه لا يجب أن تتحول الامتحانات إلى هاجس مخيف لدى الطلبة، ويجب تغيير تلك النظرة للامتحانات، موضحا أنه يجب على الأهالي العمل على زرع الثقة في الأبناء والاطمئنان على صحتهم وعدد ساعات نومهم، "لازم يناموا عدد ساعات كافية، لازم نبطل نظرية ابن عمك كان بيسهر للفجر، ومش عارف مين كان بيطبق لغاية الامتحان الصبح، لازم نبطل العادات دي".

طبيب نفسي: يجب دعم الطلبة معنويا قبل الامتحانات

وأوضح أن الطالب يريد من الأهل الدعم وتقديم النصيحة ونظرة الرضا في كل خطوة يخطوها، "نظرة الرضا منك دي بتفرق معاهم جدا، بدل ما كل شوية يحس منك أنك شايفه معملش اللي عليه، لازم نبطل نضغط على الأبناء شوية، ونغير ثقافة الامتحانات بتاعت كل سنة".

وتابع أن التعامل مع الأبناء قبل الامتحانات يجب أن يكون من خلال دعم الطلبة وتشجيعهم ومنح الثقة لهم، ناصحا الطلبة بضرورة النوم مبكرًا في حدود العاشرة مساء والابتعاد عن السهر ليلًا مع السير قبل النوم كنوع من أنواع الترفية وتقليل الضغوطات مع تناول أطعمة صحية بشكل كافي.

وواصل: "بلاش نراجع المادة أكتر من مرة، خليك واثق أن انت هتجاوب طالما مذاكر، المراجعة أكتر من مرة مش هتعملك حاجة، خليك واثق في قدرتك على الإجابة، السؤال هيستفزك وهتجاوب".