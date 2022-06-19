انت الان تتابع تفاصيل خبر قرض البنك الاهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705512/قرض-البنك-الاهلى-المصرى-لتمويل-المشروعات-الصغيرة-في-مجال-الزراعة

أعلن البنك الاهلى المصري عن قرض لتمويل المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة والخدمات المتوفرة عليه، لمساعدة المربين الصغار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنشاء مزارع الدواجن ومشروعات التربية الماشية إدرار وتسمين، والاستزراع، ومراكز تجميع الألبان والصوب الزراعية، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض البنك الأهلى المصري والقيمة المتاحة.

قرض البنك الاهلى المصرى يوفر البنك الاهلى المصرى القرض للشركات القائمة تكون الإيرادات من 250000 جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه. يتيح البنك الاهلى المصري الشركات الجديدة: رأس المال من 50000 جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه. القرض الساري من البنك الاهلى المصري بقيمة تبلغ الفائدة 5% بمبيعات سنوية تتراوح من 250000 جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه. قرض البنك الاهلى المصري للمشروعات المتوسطة يكون قرض البنك الأهلى المصري الشركات القائمة بقيمة الإيرادات من 50 مليون جنيه إلى أقل من 200 مليون جنيه. يبلغ قرض الشركات الجديدة من البنك الاهلى المصرى رأس المال من 3 ملايين جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض البنك الاهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.