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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705510/طاقة-الشيوخ-توافق-على-مقترح-نائبة-التنسيقية-بإنشاء-مرصد-التكيف-والمرونة-الأفريقي

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على المقترح برغبة الذي تقدمت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء مرصد لممارسات التكيف والمرونة بالقارة الأفريقية ضمن مركز التكيف والمرونة الأفريقي الذي تستضيفه مصر.

دوت الخليج

"طاقة الشيوخ" توافق على مقترح نائبة "التنسيقية" بإنشاء مرصد التكيف والمرونة الأفريقي

يهدف المقترح برغبة إلى دعم الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الأفريقية من خلال العمل على رصد ممارسات التكيف والمرونة بالقارة، والتعريف بجهود ومشروعات الدولة المصرية الخاصة بالتكيف والمرونة مما يعزز من التكامل المصري الأفريقي، ويفتح فرصا للتعاون والاستثمار المشترك.

كما أن هذا المرصد ضمن مركز التكيف والمرونة الأفريقي من شانه تعزيز حوار السياسات بين الدول الأفريقية وتعزيز التعاون جنوب جنوب ومتعدد الأطراف فيما يتعلق بالتكيف والمرونة أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وأيدت كل من وزارتي البيئة والخارجية المقترح، مع التأكيد على أهميته كونه يقع في إطار اختصاصات مركز التكيف والمرونة الأفريقي، ويعزز من التكامل والتعاون المشترك مع دول القارة.