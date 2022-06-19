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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705508/مفاجآت-في-تشكيل-الأهلي-والزمالك-في-القمة-124

أعلن جيسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق الذي سيخوض به لقاء القمة 124 أمام النادي الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساءًا على ملبع الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينشر موقع دوت الخليج تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 124، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد

تشكيل الأهلي

فيما جاء تشكيل النادي الأهلي الذي أعلنه عنه سامي قمصان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من، ميكسيوني، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، محمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، بالإضافة إلى عمار حمدي، وذلك للإصابات.

قائمة الزمالك

كان قد أعلن فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمباراة القمة 124 أمام الأهلي والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية

خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، سيف جعفر، سيد عبدالله.

خط الهجوم: يوسف أسامة، عمر السعيد.

غيابات الزمالك

ويخوض الزمالك مباراة القمة في غياب عدد من لاعبي القوام الأساسي للفريق الأبيض، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الـ19 للدورى، حيث يغيب كل من محمود علاء للإيقاف، وطارق حامد المتواجد في إسبانيا للتأهيل، ومحمد أبو جبل وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح للإصابة.

ويرتدي فريق نادي الزمالك الزري البديل "الأزرق"، فيما يخوض النادي الأهلي المباراة بالزري الأساسي القميض الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر

ترتيب الأهلي والزمالك

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 جولة، بواقع 14 فوز و4 هزائم وتعادلين.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهم من 17 جولة، بواقع 12 فوز وهزيمة واحدة و4 تعادلات.