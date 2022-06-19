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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705506/محمد-صلاح-لاعبو-الأهلي-والزمالك-الدوليين-تعبانين-نفسيا-وغيابات-الأبيض-مؤثرة

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القمة دائما تكون خارج التوقعات، وأداء اللاعبين في المباراة هو من يحسم اللقاء، ويضع شكلها النهائي، متمنيًا أن تكون المباراة متميزة على المستوى الفني والأخلاقي، خاصة أن لاعبي الأهلي والزمالك متعبين من الناحية النفسية مما حدث في الفترة الماضية مع منتخب مصر والذي انتهى بإقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.

وأضاف "صلاح"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم"، وينقلها دوت الخليج، أن أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي هم أسلحة نادي الزمالك في تلك المباراة إلى جانب محمود عبد الرازق شيكابالا إذا بدأ المباراة من بداياتها وليس كبديل، "في ماتشات القمة في لاعيبة لازم تلعب أساسية حتى لو وحش أو غير جاهز لأنه بيبقى كعبه عالي".

محمد صلاح: مباراة القمة 124 أقرب للتعادل

وأوضح أن المباراة أقرب للتعادل خاصة في ظل الحالة النفسية السيئة للاعبي الأهلي والزمالك الدوليين، ولكنه يأمل في أن يرى مباراة مفتوحة متميزة مثل المباريات الأوروبية، "كفاية تقفيل بقا، نتمنى نشوف مباراة مفتوحة ننسى بيها اللي حصل في الفترة اللي فاتت".

وأشار نجم نادي الزمالك إلى أن غيابات الفارس الأبيض قوية جدا وقد تؤثر على الفريق اليوم، موضحًا أن المباراة اليوم فرصة لبعض اللاعبين داخل نادي الزمالك والذي قد يستغل تلك المباراة في المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

وتطرق للحديث عن مدرب الأهلي السابق موسيماني قائلا إن بيتسو موسيماني حطم بعض اللاعبين نفسيا على سبيل المثال وليد سليمان وحسام حسن، وسامي قمصان يحاول أن يستعيد هؤلاء اللاعبين من جديد، "الشغل اللي عمله مع اللاعيبة دي الفترة اللي فاتت ممكن يظهر النهاردة".