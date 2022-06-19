النائبة إيرين سعيد لـ دوت الخليج: تكليف 90%من صيادلة 2020 خلال أسبوعين

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705505/النائبة-إيرين-سعيد-لـ-تحيا-مصر-تكليف-90من-صيادلة-2020-خلال-أسبوعين

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، 14طلب إحاطة بشأن تكليف الصيادلة.

دوت الخليج

تكليف 90%من صيادلة 2020 خلال أسبوعين

وفي هذا الإطار، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نتائج طلب الإحاطة الخاص بأزمة الصيادلة دفعة 2020، بأنه سيتم تكليف 90% من الدفعة بشكل قطعي.

وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، بأنه سيتم عمل لجان استماع بشأن تعديل قانون التكليف والمنظومة التي يتم بها تكليف الصيادلة، لافتة أنه بشكل مبدئي سيتحول التكليف إلي ما يشبه الزمالة للأطباء وسيكون أمر تدريبي من سنتين لـ 5 سنوات وسيتم التوزيع طبقا للاحتياجات.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: بينما أزمة 2020 تم حلها، وتم مناقشة أنه في حالة العمل أو التكليف علي حسب الاحتياجات ما هي المعايير التي يتم بها التكليف وكان الرد علي حسب ترتيب الدفعة، إلا أنني تقدمت باعتراض بأن الامتحانات غير متساوية في كل الجامعات

تكليف الصيادلة

وخلال الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة: كل عام نناقش نفس الأمر، ونريد أن نرى الأمر بشكل محتلف .

وأضاف: موضوع التكليف، يجب أن ننظر إليه بشكل جديد، خاصة فى ظل وجود المجلس الصحى المصرى، ونحتاج من محلس الوزراء، أن يتم تدريب الخريجين للحصول على الشهادة بمزاولة المهنة، وتكون اسمها خدمة مجتمع بدلا من تكليف ونكون من ٣ الى ٥ سنوات.

وطلب رئيس لجنة الصحة من القائم بعمل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بدأ العمل على مشروع قانون جديد خاص بالتكليف.

وأكد أنه يؤيد وضع خطة لتحويل قرار التكليف الى تدريب، و يحصل منها الخريج على شهادة مهنية وتكون إسمها خدمة مجتمع وليست تكليف.

وقال الوزير: نريد خطط مستقبلية وليس باثر رجعى، حيث يعلم الجميع ان الفترة القادمة، سيكون التكليف حسب الاجتياج، وليس كل الدفعة، ويكون التكليف حسب احتياج كل محافظة، ويكون التكليف هنا حسب الطلب، بحيث يكون التكليف معروف انه بمحافظة كذا، وبهذا لن يطلب احد نقل تكليفه.