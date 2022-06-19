انت الان تتابع تفاصيل خبر باعها في السوق السوداء.. ضبط مدير مستودع دقيق استولى على 166 طن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705503/باعها-في-السوق-السوداء-ضبط-مدير-مستودع-دقيق-استولى-على-166-طن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لمحاولات حجب السلع والإستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق الإستقرار بالأسواق، ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مستودع دقيق لتصرفه في أكثر من 166 طن دقيق وبيعها في السوق السوداء بسوهاج.

التحريات والمعلومات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات تجارة الجملة- كائن بمحافظة سوهاج بالتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط الدقيق المستولى عليه

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تم ضبط المذكور وتبين تصرفه فى كمية قدرها (166,788 طن دقيق بلدى) قام المذكور بالتصرف فيها بالإتجار فى السوق السوداء، مستولياً على الدعم المقرر الذى تكلفه الدولة لمحدودى الدخل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حقيقة تخدير سيدة أثناء استقلالها توك توك بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال إستقلالها مركبة "توك توك" بالقاهرة

رصد مقطع الفيديو

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال إستقلالها مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات

سؤال السيدة

وبسؤال السيدة المشار إليها ، نفت تعرضها للتخدير، وقررت بأنها بتاريخ 16 الجارى وحال إستقلالها مركبة "توك توك" بمنطقة المرج ، فوجئت بقيام إحدى الفتيات أثناء لهوها مع أُخرتان بإلقاء كيس "مياه" تجاهها ، فترجلت من المركبة وأمسكت بإحداهن مما أدى لتجمع الأهالى وشعورها بحالة إعياء نظراً لظروفها الصحية، وبسؤال قائد المركبة المشار إليها أيد ما جاء بأقوالها .

ضبط 3 فتيات

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 فتيات - مقيمات بدائرة القسم تم ضبطهن، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة،وقيامهن بإلقاء كيس "مياه" تجاه مركبة "التوك توك" بقصد اللهو، كما أمكن التوصل إلى القائم على نشر مقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبإستدعائه وسؤاله أقر بقيامه بنشر الفيديو لإعتقاده بصحته ، وأضاف بقيامه بحذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.