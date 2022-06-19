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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705502/تفاصيل-تشييع-جثمان-والد-الفنان-أحمد-فتحي-تعرف-على-موعد-ومكان-الجنازة

أعلن الفنان أحمد فتحي مؤخرًا عن تفاصيل موعد ومكان جنازة والده الراحل الذي توفى منذ قليل اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة والد أحمد فتحي

جنازة والد الفنان أحمد فتحي

يشيع الفنان الكوميدي أحمد فتحي، جنازة والده الراحل الذي توفى اليوم الأحد، غدا الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان والده الراحل في مقابر ٦ أكتوبر على طريق الفيوم، وكان قد كشف الفنان أحمد فتحي خبر وفاة والده عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الفنان أحمد فتحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بنشره صورة تجمعه بوالده.

أحمد فتحي فيلم تسليم أهالي

وعلق على الصورة قائلًا: “وداعا والدي الحبيب”، وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد فتحي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك لعام 2022 من خلال فيلم تسليم أهالي. وينتظر الفنان أحمد فتحي طرح فيلمه الجديد “تسليم أهالي” خلال الشهر المقبل حيث يشارك به كضيف شرف ويضم العمل في بطولته عدد من النجوم مثل الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، لوسي، عبد الله مشرف، وآخرين والعمل من تأليف شريف نجيب، وتحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي.

وكان قد حقق الفنان الكوميدي مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل اللعبة 3 برفقة مجموعة من النجوم وهم الفنان شيكو، مي كساب، هشام ماجد، ميرنا جميل، محمد ثروت، محمود حافظ، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، بلال جمال.

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بينما كان آخر ظهور للفنان أحمد فتحي في السينما من خلال فيلم حامل اللقب، وجسد خلال الأحداث شخصية رجل يدعى نبراوي، وضم الفيلم كل من الفنان هشام ماجد، ليلى عز العرب، محمد ثروت، دينا الشربيني، دنيا ماهر، محمد الكيلاني، عماد رشاد، إبراهيم فايق، محمود أبو ليلة، وآخرين والفيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وتحت قيادة المخرج هشام فتحي.