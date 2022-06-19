من بينهم نساء وأطفال..انقاذ أكثر من 100 مهاجر فى بحر إيجة باليونان

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705498/من-بينهم-نساء-وأطفالانقاذ-أكثر-من-100-مهاجر-فى-بحر-إيجة-باليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني بأنه فى الصباح الباكر تم انقاذ اكثر من 100 مهاجر قبالة جزيرة ميكونوس فى بحر إيجة في حين تم فقدان أربعة أخرون.

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إنقاذ 100 شخص وفقدان 4 آخرين

وقال خفر السواحل فى بيان لها بأن :"عملية واسعة لأنقاذ المهاجرين بدأت ليل السبت على بعد ميلين من جنوب جزيرة ديلوس" لافتا إلى أن:" تم انقاذ 100 مهاجر و فقدان أربعة أشخاص ".

وأضاف البيان بأن من ضمن الأشخاص الذي تم أنقاذهم 24 امرأة و 21 طفلة فى حين نقل ثلاثة أشخاص إلى مركز الصحي فى ميكونوس.

وصرح خفر السواحل لوكالة "فرانس برس" بأن شرطة المرافئ استجابت لنداء الأستغاثة عبر ارسال ثلاثة زوارق وقاطرة لمساعدة الزورق الذي يواجه صعوبات أتي من تركيا.

وأشار خفر السواحل بأن القاطرة قد وصلت إلى المركب الذي كان يحمل المهاجرين، إلا انها لم تتمكن من نقلهم إلى الشاطئ بسبب تجمع المياه داخل المركب واضاف المصدر ذاته بأن مهمة الإنقاذ كانت تتسم بالصعوبة نتيجة قوي الرياح.

وبعد عملية الإنقاذ تم نقل المهاجرين إلى جزيرة صخرية قريبة منهم قبل أن يتم نقلهم إلى ميكونوس فى صباح اليوم التالي.

وفي سياق متصل قال وزير الهجرة اليوناني فى تغريدة له عبر تويتر بأن:" ثمانية مهاجرين في عداد المفقودين فى حين تم أنقاذ 104 شخص" .

اليونان تمنع 600 مهاجر من عبور بحر إيجة

ويذكر أن السلطات اليونانية قد أعلنت فى مايو الماضي بمنع 600 مهاجر فى يوم واحد من عبور بحر إيجة عبر تركيا المجاورة باتجاه اليونان.