انت الان تتابع تفاصيل خبر ملخص تصريحات داليا إبراهيم: "رفضت مشهدي مع عمرو عبد الجليل في كلمني شكرا وممكن أتجوز شاب أصغر مني" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /705495/ملخص-تصريحات-داليا-إبراهيم-رفضت-مشهدي-مع-عمرو-عبد-الجليل-في-كلمني-شكرا-وممكن-أتجوز-شاب-أصغر-مني

حلت الفنانة داليا إبراهيم منذ قليل ضيفة الإعلامية ياسمين عز ببرنامج كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وذلك بعد غياب حوالي 10 سنوات.

دوت الخليج يرصد تصريحات داليا إبراهيم ببرنامج كلام الناس

حجاب داليا إبراهيم

فاجئت الفنانة داليا إبراهيم جمهورها ومحبيها بظهورها بالحجاب بعد غياب 10 سنوات في أول ظهور إعلامي لها تحدثت خلال لقائها عن عودتها للفن وتفاصيل ارتدائها الحجاب.

وقالت الفنانة داليا إبراهيم: “كنت مبتعدة عن الفن 10 سنين لكن اعتزلت رسميًا منذ سنة ونصف ولكن حاليًا أعود ومستعدة أشتغل من جديد”.

وأضافت: “اشتغلت في السياحة بعد ابتعادي عن التمثيل وحاليًا كاتبة روايات وقدمتها لعدد من المنتجين لتقديمها، ورجعت من الاعتزال ومستعدة أشتغل لكن بستايل معين”.

تصريحات داليا إبراهيم

وتابعت قائلة: “أنا مش محجبة بشكل صارم ومتزمت ولكن سأحتفظ بالطرحة أثناء التمثيلا وممكن أظهر جزء من شعري من الطرحة لكن ملبسش باروكة مثل صابرين ولا أخلع الحجاب”.

وأضافت: “أنا بدخن ولكن مبأذيش حد”، وفيما يخص حياتها الخاصة قالت: “أنا تزوجت وأنا بدرس وبمثل واختفائي عن الساحة الفنية ملوش علاقة بالجواز.. بنتي عمرها 21 سنة وأحنا صحاب وبنتخانق مع بعض”.

واستكملت الفنانة داليا إبراهيم كلامها ببرنامج كلام الناس: “لم اتعرض لأي إغراءات في الوسط الفني وبمثل من وأنا عندي 10 سنين ورفضت مشهدي مع عمرو عبد الجليل في فيلم كلمني شكرا لكن خالد يوسف أقنعني”.

اقرأ أيضًا

جزائري الأصل وعاش طفولة مأساوية.. معلومات نادرة عن أحمد مكي بمناسبة عيد ميلاده

وأضافت: “شايفة إن المشهد عادي وكان في إطار الكوميديا ولكن الأفلام الحالية بها أشياء أكثر جرأة وخادشة للحياء والسوشيال ميديا مليانة بالمشاهد الفاضحة”.

وقالت أيضًا: “معنديش مشكلة أتجوز تاني لكن مش لاقية الراجل المناسب والست بتحب مرتين في حياتها الأولى بتتوجع أوي ومعنديش مشكلة أتجوز شاب أصغر مني بـ 10 سنين”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا إبراهيم كان من خلال فيلم كلمني شكرا الذي عرض عام 2010 وشاركها بطولته كلا من غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل وشويكار وصبري فواز وآخرين.