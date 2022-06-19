انت الان تتابع خبر أسعار لحوم الأضاحي 2022 بالأسواق .. سعرها على أد الأيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة عن أسعار لحوم الأضاحي 2022 بالأسواق، وكشفت انه تم بدء استقبال طلبات حجز الأضاحي تزامنا مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وتكون تلك الأسعار على انحو التالي حسب ما أعلنته الوزارة

أسعار لحوم الأضاحي 2022:

بلغ سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي، نحو إلى 75 جنيه.

يتراوح سعر الخروف الحي ما بين 3000 جنيه و6000 جنيه.

كما بلغ سعر الكيلو من لحم العجول البقري والجاموسي الحي 70 جنيه.

يبدأ سعر العجل ما بين 22 ألف جنيه حتى 32 ألف جنيه حسب وزن كل عجل.

أماكن منافذ بيع لحوم الاضاحي 2022 بوزارة الزراعة: