انت الان تتابع خبر عاجل| طرح رغيف الردة الشهر المقبل.. “متخافوش مفيد للصحة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة جديدة لخدمة اقتصاد الدولة المصرية، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح رغيف الردة بداية من الشهر المقبل، وزيادة كمية نخالة القمح «الردة»، التي تستخدمها المطاحن في أرغفة الخبز، على أن تكون نسبتها 5.5%، بدءًا من يوليو المقبل.

من جهته، قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن زيادة نسبة الردة في صناعة العيش البلدي لها مردود اقتصادي على الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قررت زيادة كمية 6 % في كميات الدقيق بعد إضافة الردة.

وبين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الدولة تستطيع توفير حوالي 616 رغيف خبز، من خلال زيادة كمية الدقيق المصنوع من طن القمح بنحو 6% إلى 875 كيلو جرام.

مفيدة للصحة

وأشار الوليلي إلى أن استخدام الردة في الدقيق بهذه الكمية في الخبز البلدي غير مضرة للإنسان بأي شكل، ولكن على العكس من ذلك فكل من يرغب في تخفيف وزنه يتجه إلى الخبز المصنع بالردة فقط.