انت الان تتابع خبر شروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022 .. إليكم كيفية التقديم بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث حول كيفية التقديم وشروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022، التي تكون من ضمن بدائل الثانوية العامة، وسنتعرف على التفاصيل كاملة في هذا التقرير وتكون على النحو التالي:

شروط مدارس التمريض بعد الإعدادية 2022:

اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي، والكشف الطبي.

يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر والتعهد بالتفرغ للدراسة.

ألا تكون الطالبة متزوجة.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي.

يكون المتقدم من أبناء المحافظة نفسها التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمدارس التمريض 2022: