انت الان تتابع خبر قرض تمويل الحضانات من بنك ناصر .. إليكم الأوراق المطلوبة “سهلة جدا” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، انه يمكن الحصول على قرض تمويل الحضانات أو تجديدها وكذلك توفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحله ما قبل المدرسة، ويكون ذلك وفقا لعدد من المعايير التي حددتها الوزارة والتي تكون على النحو التالي:
تفاصيل قرض تمويل الحضانات من بنك ناصر:
- الفئة العمرية من 21 عام إلى 60 عام.
- القرض بقيمة تتراوح ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.
- صورة شهادة المؤهل للعميل.
- صحيفة الحالة الجنائية للعميل حديثة.
- طلب الحصول على قرض حضانتي من البنك.
- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والحضانة.
- تقديم عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة مسجل بالشهر العقاري.
- دراسة جدوى استرشادية للمشروع.
- إقرار بأن العميل ليس من موظفي وزارة التضامن أو بنك ناصر أو أقاربهم بالدرجة الأولى.
- عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسئول.
- تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة.
- تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة الفرع.