انت الان تتابع خبر قرض تمويل الحضانات من بنك ناصر .. إليكم الأوراق المطلوبة “سهلة جدا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، انه يمكن الحصول على قرض تمويل الحضانات أو تجديدها وكذلك توفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحله ما قبل المدرسة، ويكون ذلك وفقا لعدد من المعايير التي حددتها الوزارة والتي تكون على النحو التالي:

تفاصيل قرض تمويل الحضانات من بنك ناصر: