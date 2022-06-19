انت الان تتابع خبر قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بهيئة السكة الحديد .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت هيئة السكة الحديد، على الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

السكة الحديد تنفي قبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية:

ونفت الهيئة الأخبار المتداولة بشأن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في مدرسة السكة الحديد، وقالت بأن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، ومجرد شائعات مغرضة تثير البلبلة.

وأكدت الهيئة من خلال بيان رسمي، بأن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، هو الجهة الوحيدة حيث يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية، عبر مكتب التنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات.

وأهابت الهيئة جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة عن أي أخبار غير صادرة عن الهيئة، والتي يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع الفيس بوك.