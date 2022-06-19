طاقم الحكام الإسبانى يعاين ملعب السلام قبل قمة الأهلى والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 07:26 مساءً - حرص طاقم الحكام الإسبانى، بقيادة خوسيه لويس مونييرا، على معاينة أرضية ملعب الأهلى والسلام قبل مباراة القمة، التى تجمع الأهلى والزمالك والمؤجلة من منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتقرر ارتداء الأهلى لزيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدى الزمالك الزى الأزرق الكامل فى المباراة التي يديرها الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بقيادة فنية مؤقتة ممثلة في سامى قمصان الذى تولى المسئولية عقب فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وطالب قمصان لاعبى المارد الأحمر بضرورة حصد النقاط الثلاث للإستفادة بالمباريات المؤجلة للعودة لإعتلاء عرش الدوري في محاولة لاسترداد اللقب الذى خسره الاهلى بالموسم الأخير لصالح الزمالك.