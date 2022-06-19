وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى «غريب - 8» (فيديو)

ويستمر مشروع "غريب - 8" لعدة أيام، فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لفاعليات المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الحرب الكيميائية ( غريب - 8 ).
وألقى اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية للإرتقاء بمنظومة التأمين الكيميائى لتتماشى مع أحدث الأنظمة العالمية المتطورة، مما يمكن رجال الحرب الكيميائية من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية.
وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.
ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الحرب الكيميائية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر لمنظومة التأمين الكيميائى لتضاهى أحدث الأنظمة بكافة الجيوش المتطورة فى ذلك المجال.
كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيدًا بمنظومة العمل المتطورة داخل إدارة الحرب الكيميائية فى الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية.
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