جدة - نرمين السيد - أذيعت، صباح اليوم الأحد، كلمة للأب القمص بطرس عريان كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بهليوبوليس، مصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتأمل الأب القمص بطرس من خلال إنجيل قداس اليوم وهو الأحد الثانى من شهر بؤونة، والذى يتناول معجزة شفاء المفلوج المدلى من سقف البيت الذى كان السيد المسيح جالسا فيه ويعلم. وتناول القمص بطرس ثلاث نقاط وهى: حالة المفلوج - سلطان السيد المسيح فى الغفران - إيمان أصدقاء المفلوج الأربعة. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «شفاء المفلوج» فى عظة الأحد على قناة ON (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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