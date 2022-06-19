جهود مصرية مضنية لنجاح المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - وشهد المؤتمر جولات متواصلة من المفاوضات المكثفة برعاية المدير العام على مستوى رؤساء الوفود وبمشاركة مجموعة مصغرة من الدول الأعضاء الفاعلة والمؤثرة من بينها مصر بهدف التوصل لتوافق حول النقاط العالقة فى الموضوعات محل التفاوض.

وقال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، إن الوفد المصرى شارك بفاعلية فى المفاوضات الخاصة بالإعلان الوزارى الصادر حول الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن وفد مصر، نجح فى البناء على مبادرتها التى تبنتها المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نموا، اتصالا بالتحديات التى تواجه الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا.

وأسفرت تلك الجهود عن تضمين الإعلان الوزارى إجراءات فعالة وملموسة، بناء على تدخل الوفد المصرى منها إطلاق برنامج عمل فى إطار لجنة الزراعة لدراسة سبل معالجة شواغل الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا، ومساعدتها على زيادة قدرتها على الصمود أمام حالات انعدام الأمن الغذائى وتوفير المرونات اللازمة لها بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة لدعم إنتاجها الزراعى وتعزيز أمنها الغذائى فى حالات الطوارئ.

وتمكن الوفد المصرى بالتعاون مع باقى الدول النامية من تضمين الإعلان المشار إليه التأكيد على أهمية توفير المساعدة الفنية والمالية إلى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا من خلال المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف مندوب مصر الدائم أن المؤتمر اعتمد أيضا إعلانا وزاريا حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والجوائح المستقبلية، من شأنه أن يسهم فى بناء الصمود وتعزيز جاهزية الدول أمام الأزمات الصحية وتعزيز قدرتها على التعامل مع تداعياتها الاقتصادية.

واعتمد المؤتمر الوزارى قرارا بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعروفة باتفاقية "التريبس" يهدف إلى تمكين الدول النامية من الاستفادة من قدراتها التصنيعية لزيادة إنتاج اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وضمان النفاذ العادل إليها، بحيث لا تشكل حقوق الملكية الفكرية عقبة أمام الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لإنتاج للقاحات وفقا لمحددات تم التوافق عليها بصعوبة بين الدول، فضلا عن تضمين القرار أنه سيتم النظر فى دراسة مد نطاق الاستفادة من القرار إلى أجهزة الكشف والأدوية والعلاج فى غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الحالى.

جدير بالذكر أن مصر كانت من بين الدول التى بادرت برعاية مقترح الإعفاء المؤقت الذى طرحته جنوب إفريقيا والهند منذ نحو عامين، وقد شارك الوفد المصرى بصورة مكثفة فى المفاوضات المصغرة الخاصة بصياغة هذا القرار، بغية الحفاظ على نطاق تطبيق القرار وكذا ضمان قابليته للتنفيذ من الناحية العملية، علما بأن القرار المشار إليه يتيح للدول النامية المستفيدة منه إنتاج وتصدير لقاحات كوفيد-19 ومكوناتها لمدة خمس سنوات.

وشهد المؤتمر الوزارى اعتماد اتفاق حظر بعض أنواع الدعم المقدم للمصايد السمكية بعد مفاوضات استغرقت أكثر من عقدين، وهو الاتفاق الذى يهدف إلى الحد من صور الدعم الضارة والمشوهة للتجارة وتعزيز جهود الاستدامة البيئية للبحار والمحيطات فيما يتعلق بالحفاظ على المخزون السمكى العالمى، تحقيقا للهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونسق الوفد المصرى مع الدول مشابهة الفكر خلال المفاوضات لتأكيد ضرورة الحفاظ على تمتع الدول النامية والأقل نموا بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، وترحيل جوانب أخرى خلافية من الاتفاق للتباحث بشأنها إلى مراحل لاحقة، حيث تضمن الاتفاق مواصلة المفاوضات على القضايا العالقة، خصوصًا فى محور الدعم المقدم للصيد المفرط والصيد الجائر، إلى المؤتمر الوزارى المقبل للمنظمة ومن بينها القواعد والأحكام الإضافية التى من شأنها تحقيق اتفاق شامل بشأن دعم المصايد السمكية، شريطة أن يتم الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا وتوفير المزايا والمرونات ذات الصلة للدول النامية، وتضمن الاتفاق تدشين آلية تمويلية لتوفير المساعدة الفنية اللازمة للدول النامية والأقل نموا لمساعدتهم فى تطبيق التزاماتهم الواردة فى الاتفاق المشار إليه.

وتضمنت حزمة المخرجات الصادرة عن المؤتمر الوزارى قرارا بإعادة تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية وفقا للتكليف الصادر عام 1998 مع التركيز على تناول الجوانب التنموية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية فى ضوء دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى وخاصة منذ جائحة كوفيد-19.

وتضمن القرار إشارة إلى التزام الدول الأعضاء بمواصلة إعفاء المبادلات التجارية الإلكترونية من الرسوم الجمركية حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزارى الثالث عشر للمنظمة والمقرر له فى ديسمبر 2023.

وأصرت مجموعة من الدول النامية على تحديد يوم 31 مارس 2024 كموعد نهائى لوقف العمل بتطبيق هذا الإعفاء ما لم يتم اتخاذ قرار بتمديده خلال المؤتمر الوزارى القادم أو المجلس العام للمنظمة.

وتضمنت الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الإعلان عن إطلاق مفاوضات سيشرف عليها المجلس العام للمنظمة لإصلاح المنظمة بكل اختصاصاتها وآليات عملها لتصبح أكثر قدرة على قيادة العمل الدولى متعدد الأطراف حول التجارة وموضوعاتها بما يتناسب مع طبيعة المستجدات والتحديات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وأشاد جمال الدين بالنتائج التى تم تحقيقها خلال هذا المؤتمر الوزارى، معتبرا أنها تمهد الطريق لمرحلة جديدة فى العمل التجارى متعدد الأطراف القائم على القواعد، كما تعزز دور منظمة التجارة العالمية فى إدارة العلاقات التجارية الدولية وتؤدى الى تقوية الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يدعم جهود توفير فرص عمل أفضل وتحسين المستويات المعيشية وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة للشعوب.