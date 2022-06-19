محافظ الشرقية: تقديم الدعم المادى والمعنوى للمواهب الرياضية والمتميزين

جدة - نرمين السيد - وأوضح غراب، فى تصريح اليوم الأحد، استمرار تقديم الدعم المادى والمعنوى للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة فى البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية.

وأشاد بالمبادرات الرياضية والبرامج الترفيهية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية؛ لاستغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود عبد العظيم إلى استمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة؛ بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة ولتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة؛ من مشى؛ وجرى؛ وتمرينات رياضية.

ولفت إلى أنه يتم تدريبهم على يد مدربين متخصصين بعد توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع وأدوات رياضية، حيث أنه يتم تنفيذ البرنامج كل يوم جمعة الساعة 8 صباحا بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لتشجيع راغبى ممارسة الرياضة وحثهم على ممارستها وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود إن فعاليات حملة العلاج الجموعى لتجريع المواطنين ضد مرض البلهارسيا بالمحافظة بدأت فى قرية جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، وستستمر لمدة 10 أيام.

وأضاف أن الحملة تستهدف تجريع 84 ألفا و934 مواطنا بـ254 ألفا و800 قرص من عقار (برازيكوانتيل) بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا بالمحافظة وتتمثل فى 26 بؤرة داخل 5 إدارات صحية بالمحافظة وهى (الزقازيق، كفر صقر، أولاد صقر، أبو حماد، صان الحجر)، بجانب مكافحة القواقع بالمجارى المائية والترع وعلاجها الميكانيكى والكيماوى بهذه البؤر.