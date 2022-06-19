3 بنات بيهزروا..الأمن يكشف حقيقة تخدير سيدة أثناء استقلالها توك توك بالمرج

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705499/3-بنات-بيهزرواالأمن-يكشف-حقيقة-تخدير-سيدة-أثناء-استقلالها-توك-توك-بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال إستقلالها مركبة "توك توك" بالقاهرة

رصد مقطع الفيديو

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال إستقلالها مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات

سؤال السيدة

وبسؤال السيدة المشار إليها ، نفت تعرضها للتخدير، وقررت بأنها بتاريخ 16 الجارى وحال إستقلالها مركبة "توك توك" بمنطقة المرج ، فوجئت بقيام إحدى الفتيات أثناء لهوها مع أُخرتان بإلقاء كيس "مياه" تجاهها ، فترجلت من المركبة وأمسكت بإحداهن مما أدى لتجمع الأهالى وشعورها بحالة إعياء نظراً لظروفها الصحية، وبسؤال قائد المركبة المشار إليها أيد ما جاء بأقوالها .

ضبط 3 فتيات

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 فتيات - مقيمات بدائرة القسم تم ضبطهن، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة،وقيامهن بإلقاء كيس "مياه" تجاه مركبة "التوك توك" بقصد اللهو، كما أمكن التوصل إلى القائم على نشر مقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبإستدعائه وسؤاله أقر بقيامه بنشر الفيديو لإعتقاده بصحته ، وأضاف بقيامه بحذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سحب 3021 رخصة سيارة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من سحب 3021 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكترونين وذلك الذي فرضه قانون المرور على اصحاب المركبات وفقا لمنظومة التحول الرقمي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 1888 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

مهلة تركيب الملصق

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

حملات مرورية

وتقوم وزارة الداخلية بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.