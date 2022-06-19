الدكتور خالد عبد الغفار من البرلمان : هناك 2,6 مليون منتفع من التأمين الصحي فى محافظة سوهاج

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705491/الدكتور-خالد-عبد-الغفار-من-البرلمان--هناك-26-مليون-منتفع-من-التأمين-الصحي-فى-محافظة-سوهاج

وعد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، بإنهاء العديد من المشكلات فى المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج وأنه خلال عام ستدخل بعض المستشفيات المتوقفة فى الخدمة والانتهاء من مستشفيات أخرى خلال فترة ومواعيد زمنية قريبة.

دوت الخليج

الدكتور خالد عبد الغفار يوعد بإنهاء العديد من المشكلات فى المنظومة الصحية بسوهاج

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن بحث منظومة الرعاية الصحية بمحافظة سوهاج ككل لتقييم الوضع الصحي بها بين الواقع والمأمول، بناءً على ما تقدم به نواب محافظة سوهاج في هذا الشأن.

واستعرض عبد الغفار، التحديات والجهود المبذولة في المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج خلال الاجتماع، موضحا أنه تم إجراء 12 ألف عملية جراحية فى قوائم الانتظار، وإصدار 134 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة نصف مليار جنيه، بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

وقال وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن هناك 2,6 مليون منتفع من التأمين الصحي فى محافظة سوهاج، حتى لو المستشفى فيها دور غير شغال.

وأشار إلى أن جامعة سوهاج لها دور في تقديم خدمات صحية بجانب مستشفيات وزارة الصحة، وتابع: "فى المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة خلال الثلاثة أشهر المقبلة هناك مشروعات على الأرض ستظهر".

وأكد الوزير أنه بالنسبة للمستشفيات السبعة المتوقفة فى محافظة سوهاج هناك جهود تبذل، متابعا: "مستشفي جرجا المركزى 97% نسب التنفيذ ، 7 شهور يتم الانتهاء منها، ومستشفي جهينة 90%، وبعضها سيتم الانتهاء منها خلال الشهور المقبلة مثل مستشفي طما، وهناك مستشفى طهطا".

وتابع: "7 مستشفيات مؤثرين جدا ويتم تنفيذ الأعمال فيها بتكلفة نحو 2 مليار جنيه لتطوير هذه المستشفيات، والسبب الذى أخر الانتهاء منها على مدار 8 سنوات وجود قضايا وغيرها"، وأوضح أن هناك مستشفيات لم يتم الانتهاء منها ولم تستوفى معايير التأمين الصحي الشامل وبالتالي لابد من توفير هذه المعايير حتى تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ولفت إلى أن هناك وحدات ومراكز ستدخل الخدمة.

وذكر القائم بعمل وزير الصحة فى كلمته: "متفق تماما مع النواب مع حجم التحديات ومعاناة المواطنين، القدر أن كل هذه المستشفيات دخلت فى توقيت واحد، نعدكم بعد سنة نشوف مستشفيات دخلت الخدمة".