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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705488/وكيل-نقل-النواب-يطالب-المحافظين-بالتنسيق-بين-الوزارات-والجهات-المعنية-لتحقيق-مصالح-المواطنين

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المحافظين القيام بدورهم في التنسيق بين كافة الجهات والوزارات لتحقيق مصالح وتطلعات المواطنين.

دوت الخليج

وحيد قرقر: الدولة لن تقبل أي تهاون في عدم استغلال أملاكها بأفضل صورة

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.

وأثناء مناقشة طلبا احاطة بشأن فتح مزلقان كوبري عتريس بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أكد قرقر، أن المحافظة قادرة على إيقاف أي عمل قد يكون غير مطابق للمواصفات أو لا يحقق مصلحة وطموحات المواطنين.

من جانبه أكد ممثل محافظة كفر الشيخ، أن الكوبري أنشأته وزارة الري، وغير مطابق للمواصفات وبه عيوب فنية تسببت في عدم فتح المزلقان.

وتدخل وحيد قرقر، مطالبا بأهمية التنسيق بين كافة الجهات قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع لتحقيق استفادة المواطنين منه، لاسيما وأن المزلقان مطلب جماهيري.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن إقامة عددا من المحال والأكشاك على مساحة من الأرض التابعة للسكة الحديد بجوار سور محطة قطار أشمون بالمنوفية.

وقال وحيد قرقر: الدولة المصرية لن تقبل أي تهاون في حالة عدم استغلال أملاكها لأي وزارة أو جهة في أفضل صورة.

وأشار إلى أن لجنة النقل والمواصلات، حريصة على الاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد، لتعظيم العائد منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السابق أشاد النائب بمشروع مبادرة حياة كريمة والتي يتنباها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت في تحقيق نتائج ملوسة في تحسين أوضاع المواطنين، قائلا: إلا أنه يجب ألا توثر هذه المبادرة على الخطة الاستثمارية للمحافظات، وأن تسير جنبا إلى جنب مع المبادرة.