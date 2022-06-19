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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705486/ديانج-وأيمن-أشرف-يغيبان-عن-مباراة-القمة-124-والزمالك-بالزي-الأزرق

يرتدي فريق نادي الزمالك الزري البديل "الأزرق" في مواجته التي يخوضها اليوم في القمة 124 أمام النادي الأهلي، والتي تنطلق في الثامنة مساءًا، على ملعب الأهلي وي السلام.

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فيما يخوض النادي الأهلي المباراة بالزري الأساسي القميض الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من، ميكسيوني، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، محمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، بالإضافة إلى عمار حمدي، وذلك للإصابات.

قائمة الزمالك

وأعلن فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمباراة القمة 124 أمام الأهلي والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية

خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، سيف جعفر، سيد عبدالله.

خط الهجوم: يوسف أسامة، عمر السعيد.

غيابات الزمالك

ويخوض الزمالك مباراة القمة في غياب عدد من لاعبي القوام الأساسي للفريق الأبيض، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الـ19 للدورى، حيث يغيب كل من محمود علاء للإيقاف، وطارق حامد المتواجد في إسبانيا للتأهيل، ومحمد أبو جبل وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح للإصابة.

ترتيب الأهلي والزمالك

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 جولة، بواقع 14 فوز و4 هزائم وتعادلين.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهم من 17 جولة، بواقع 12 فوز وهزيمة واحدة و4 تعادلات.