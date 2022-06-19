انت الان تتابع تفاصيل خبر الداخلية في أسبوع..مداهمة البؤر الإجرامية وضبط ترسانة أسلحة وضبط 697 متهم| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705485/الداخلية-في-أسبوعمداهمة-البؤر-الإجرامية-وضبط -ترسانة-أسلحة-وضبط-697-متهم-فيديو

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية.

استهداف البؤر الإجرامية

واستهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") حيث تم ضبط 56 متهما، وبحوزتهم 34 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –56 قطعة سلاح أبيض.

الإتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط 35 قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4650 حكم قضائى متنوع وضبط 329 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، خلال أسبوع عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط 473 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، السويس، القليوبية، الشرقية، قنا، دمياط، سوهاج، بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، بني سويف».

أسلحة

وعثر بحوزة المتهمين على 289 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وتبين أن المتهمين المضبوطين سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «سرقة، سلاح، مخدرات، قتل».

ضبط قطع سلاح

ونجحت الحملات في ضبط 1171 قطعة سلاح ناري أبرزها: «104بندقية آلية، 2 رشاش، 63 مسدس، 142 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 860 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 130خزينة وضبط 1318 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهما اعترفوا بارتكاب 39 حادث سرقة متنوعا، و180 قضية أحداث.

86 حادث وتنفيذ أحكام

كما تم كشف غموض 86 حادثا متنوعا، أبرزها “قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة”، ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 136 متهماً، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 590616 حكما قضائيا تضمنت 2335 حكم جناية، و207340 حكم حبس، و299005 حكم غرامة، و81936 مخالفة.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.