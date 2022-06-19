النائب محمد الجبلاوى يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات طاقة النواب بشأن طلبه الخاص  بالغاز بمدينة قنا الجديدة «فيديو وصور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705484/النائب-محمد-الجبلاوى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-طاقة-النواب-بشأن-طلبه-الخاص- بالغاز-بمدينة-قنا-الجديدة-فيديو-وصور

تحدث النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لموقع دوت الخليج عن مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.، مؤكدا على أن اللجنة رصدت تضارب كبير بين الإسكان والبترول والضحية المواطن.

دوت الخليج

وأكد النائب محمد الجبلاوى، على أن هذا التضارب يجعل المواطنين يعزفون عن التواجد بالمدن الجديدة رغم توجيها القيادة السياسية للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والخدمات من أجل الانتقال إليها، مؤكدا على أن بعض المواطنين أصبحوا يعدون مرة أخرى للقرى بعد حياة كريمة التى تحقق نهضة كبيرة فى كل القطاعات.

النائب محمد الجبلاوى يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات طاقة النواب بشأن طلبه الخاص بالغاز بمدينة قنا الجديدة

وأكد النائب محمد الجبلاوى بأنه تم التوافق على أن وزارة الإسكان ستخاطب وزارة البترول من أجل توصيل الغاز حتى المدينة على أن تكون وزارة الإسكان متحملة للتوصيلات داخل المدينة من أجل إنهاء هذه الإشكالية التى يعانى منها المواطن.