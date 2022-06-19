أزمة غذاء..الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها فى شرق افريقيا

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705483/أزمة-غذاءالأمم-المتحدة-تعلن-خفض-مساعداتها-فى-شرق-افريقيا

ندد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الأحد من أن اللاجئين فى شرق أفريقيا وغربها سيحصلون على معونات غذائية أقل نتيجة زيادة الطلب ونقص التمويل.

دوت الخليج

خفض الحصص الغذائية للاجئين إلى 50%

وأضاف البرنامج أن ثلاثة أرباع اللاجئين فى شرق القارة الأفريقية المدعومين من برنامج الأمم المتحدة قد عانوا من خفض فى حصصهم الغذائية بنسبة تصل إلى 50 % فى حين أن اللاجئين من كل من إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان واغندا من الدول الأكثر تضررا.

وصرح المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلى بأن المنظمة مجبرة على اتخاذ قرار خفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون عليها فى بقائهم . مضيفا بأن الموارد المتاحة لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد على الغذاء فى مختلف انحاء العالم.

كما حذر بيزلى من أضطرابات قد تحدث فى عدد من الدول مثل أنغولا وملاوي وموزبيق وجمهورية الكونغو وتنزانيا وزيمبابوي.

ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي قد خفض حصصه بشكل ضخم فى غرب أفريقيا وبشكل خاص فى الكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر.

وفى سياق متصل ناشد برنامج الأغذية من أجل جمع 426 مليون دولار لمواجهة المجاعة فى جنوب السودان والتي تسببتها سنوات الصراع والفيضانات وأجبرت الملايين بترك منازلهم .

8.3 مليون شخص معرضين للجوع

وأضاف البرنامج أن أكثر من ثلثي سكان يحتاجون إلى مساعدات انسانية مع توقعات بأن يواجه 8.3 مليون شخص من بينهم لاجئين جوعا حاد خلال هذا العام.

ومن الجدير بالذكر فإن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى أزدياد من عدد اللاجئين من خلال إضافة ستة ملايين لاجئ إلى العدد الإجمالى للاجئين الذين فروا من مناطق الصراع بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع وبشكل خاص الحبوب مثل القمح .