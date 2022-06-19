انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك المصرف المتحد يوفر قرض السيارة بـ 90% من سعرها.. أعرف تفاصيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705496/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-قرض-السيارة-بـ-90-من-سعرها-أعرف-تفاصيله

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير قرض السيارة بشروط بسيطة وتمويل بنك المصرف المتحد يصل لـ 90% من ثمن السيارة، لذلك يقدم دوت الخليج تفاصيل قرض السيارة من بنك المصرف المتحد خاصة أن الكثيرون يقبلون على شرائها لتلبية احتياجاتهم.

قرض السيارة من بنك المصرف المتحد - تصل قيمة التمويل إلى 90% من ثمن السيارة. - التقسيط يبدأ من 6 أشهر إلى 6 سنوات. - الفائدة تنافسية. - يكون مبلغ تمويل القرض إلى 90٪ من قيمة السيارة. الفئات المسموح لها قرض بنك المصرف المتحد - الأشخاص الذين يحصلون على القرض - أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات. - الأفراد ذوي الدخول الشهرية والمهن الحرة - الأفراد من أصحاب الشركات. - الأفراد ذوي الدخول الشهرية. التقديم على قرض السيارة من المصرف المتحد - توفير كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن أخر 6 أشهر - صور السجل التجاري او شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة. - تقديم بطاقة ضريبية سارية وإقرار ضريبي. - تقديم خطاب مفردات المرتب. - التعهد من جهة العمل بتحويل الراتب القسط. - كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك المصرف المتحد يوفر قرض السيارة بـ 90% من سعرها.. أعرف تفاصيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.