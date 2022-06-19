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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705492/خبير-قمة-السيسي-الثلاثية-اليوم-أمر-طبيعي-وهناك-مجالات-كثيرة-للتعاون

أكد الدكتور محمد فايز، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين صباح اليوم القمة الأولى من نوعها بين مصر ودول عربية هامة، وهذا أمر طبيعي في ظل التحولات الضخمة التي تجري على مستوى النظام الدولي، وتحولات قوية على المستوى الإقليمي، ولذلك تزداد فرص ومعدلات التشاور بين الدول في المنطقة.

وأضاف "فايز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أن مصر دولة ركيزة في إقليم الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أن يكون هناك درجة كافية من التنسيق بينها وبين الدول الأخرى في المنطقة، والأردن والبحرين أيضا لهم دور مهم في الإقليم، وفي ظل حالة اللا يقين في الإقليم، والتحولات الذي هو مقدم عليها، مثل زيارة الرئيس جو بايدن للإقليم قد تؤدي لتحولات كبيرة في المنطقة، لافتا إلى أن الولايات تراجع سياساتها حول الشرق الأوسط في الفترة الحالية.

خبير استراتيجي: كان هناك افتراض حول خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط

وأشار إلى أنه كان هناك افتراض أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه للخروج من إقليم الشرق الأوسط بعد خروج دونالد ترامب من السلطة، ومجئ جو بايدن، ولكن هذا الافتراض الآن أصبح خاطئ، حيث إن فكرة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط لم تعد مدرجة على خطتها.

وعن العلاقات بين مصر والبحرين والأردن، عقب قائلا إن هناك مسارات كثيرة للتعاون، حيث إن مصر لم تعد لديها ورقة واحدة أو مسار واحد، فيوجد المسار الاقتصادي والذي يعد مدخل اساسي في العلاقة مع دول الشرق الأوسط، خاصة في ظل تعدد علاقتها إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت مفهوم الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي بشكل عام، وأصبح الأمر أساسي لدى الجميع

وأوضح أن المدخل الاقتصادي مهم جدا ولكن ليس هو المدخل الوحيد، حيث إن مصر أصبح لديها دور كبير في المجال الأمني بشكل عام، ومجال السياسة، والعديد من المجالات المختلفة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حماد بن عيسى ملك البحرين، وملك الأردن عبد الله الثاني بن حسين، للتأكيد على ارتقاء التعاون مع مصر لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين دول في ظل ظروف صعبة للعالم أجمع والصراعات الواضحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.