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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /705457/بالخطوات-رابط-أرقام-جلوس-الثانوية-العامة-2022

يشترط على طلال الصف الثالث الثانوي، الحصول على أرقام الجلوس، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2022، كجزء أساسي من تسجيل بياناتهم في ورقة الأسئلة وورقة الإجابة.

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واتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية بسيطة للحصول على أرقام الجلوس الثانوية العامة 2022، بدلا من الذهاب إلى المدرسة وتوفير للوقت، لذا فهناك فرصة أمام طلاب الثانوية العامة للحصول على أرقام الجلوس قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022.

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

ويتاح للطلاب الثانوية العامة 2022، الحصول على أرقام الجلوس عبر رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول على نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله. ثم يقوم يتم يقوم بتسجيل بياناته باستخدام البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب.

وعقب الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 ، الاستعلام عن رقم الجلوس والإطلاع على مقر لجنة سير الامتحان، عقر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

كتابة أرقام الجلوس بطريقة صحيحة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية كتابة أرقام الجلوس بطريقة صحيحة على ورقة البابل شيت لطلاب الثانوية العامة.

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وقال وزير التربية والتعليم، إن الجزء العلوي من ورقة البابل شيت مخصصة لكتابة البيانات للطالب، و لا يتم التعامل معه بالماسح الضوئي من الأساس ويقوم خبراء المركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الموضوع بسيط للغاية، سواء كتب الطالب رقم الجلوس بالأرقام 1,2,3 أو ١،٢،٣، مشددا على أن الكتابة من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا وينتهي الامر.

ويؤدي غدا الاثنين 20 يونيو، طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.