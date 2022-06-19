وزيرة التعاون: نعمل على توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:28 مساءً - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة وزيرة التعاون الدولي، مشيدًا بحرص الوزيرة علي لقاء أعضاء مجلس الشيوخ ولجانه المختصة، لتناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالوزارة في ضوء الرؤية التنموية الطموحة للدولة المصرية.

ومن جانبها، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجلس الشيوخ على حسن الاستقبال، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي لا تدخر جهدًا من أجل توفير التمويلات التنموية اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة، في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سد الفجوة التمويلية للقطاعات والمشروعات التي تحتاج لتمويل.

حصاد وزارة التعاون الدولي خلال فترة 29 مايو لـ16 يونيو 2022 «المشاط» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزيري الموازنة والاقتصاد الإيفواريين المشاط: تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل عامل محوري لدعم التنمية بأفريقيا

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زياراتها الخارجية مؤخرًا ولقاءاتها المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والترويج لقصص مصر التنموية وفقًا للدور المنوط لوزارة التعاون الدولي، حيث تسعى أيضًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، من خلال اللجان العليا المشتركة.

وأضافت "المشاط"، أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية، أيضًا، من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من سير المناحي التنفيذية للمشروع كما هو مخطط له، وأيضًا لإبراز الشراكات الدولية الناجحة التي تم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز جهود التنمية المستدامة.