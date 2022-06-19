الرئيس السيسي يعزى جنوب السودان فى وفاة وزير الرى قادكوث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:28 مساءً - أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرسل برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ورياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قادكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.