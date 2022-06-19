وزير التعليم: مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية فقط.. ”ولا داعي للإثارة ليلة الامتحان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 06:28 مساءً - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة أعلنت منذ أسابيع كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح.

وكتب شوقي في منشور على الفيسبوك: "قلنا بكل دقة إن مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية فقط وتم نشرها منذ ٤ أسابيع، وقلنا أيضًا لا يوجد مجلد مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع ولا داعي لإثارة هذه القضايا مرة أخرى وخصوصا ليلة الامتحان!".

ويؤدى طلاب الثانوية العامة غدا الاثنين 20 يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة 2022، يؤدى الطلاب الامتحان فى المواد غير المضافة للمجموع فى التربية الدينية والتربية الوطنية، و21 يونيو فى الاقتصاد والإحصاء.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو الجارى بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

واعلنت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.