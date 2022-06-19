وزير القوى العاملة يتفقد معرضا للخزف والمنتجات الحرفية فى الجزائر

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وأثنى سعفان، على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات، خصوصا فى ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء بعض الوظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية، واعتبار الحرف التراثية واليدوية عنوانا للهوية وقاطرة للتنمية.
واستمع الوزير، إلى شرح من المسؤولين عن المعرض، مؤكدًا أن مصر تولى الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وأنها اشتهرت على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالات عدة منها الخيامية والأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوى والطرق على النحاس وغيرها.
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