وزير القوى العاملة يتفقد معرضا للخزف والمنتجات الحرفية فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية بالجزائر، معرض للخزف والمنتجات الحرفية والتراثية، والذى عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر.





وأثنى سعفان، على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات، خصوصا فى ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء بعض الوظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية، واعتبار الحرف التراثية واليدوية عنوانا للهوية وقاطرة للتنمية.

واستمع الوزير، إلى شرح من المسؤولين عن المعرض، مؤكدًا أن مصر تولى الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وأنها اشتهرت على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالات عدة منها الخيامية والأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوى والطرق على النحاس وغيرها.