أخبار مصرية

وزير القوى العاملة يتفقد معرضا للخزف والمنتجات الحرفية فى الجزائر

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محمد صابر 2022-06-19 16:43 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية بالجزائر، معرض للخزف والمنتجات الحرفية والتراثية، والذى عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر.

وأثنى سعفان، على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات، خصوصا فى ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء بعض الوظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية، واعتبار الحرف التراثية واليدوية عنوانا للهوية وقاطرة للتنمية.

صور اللقاء

واستمع الوزير، إلى شرح من المسؤولين عن المعرض، مؤكدًا أن مصر تولى الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وأنها اشتهرت على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالات عدة منها الخيامية والأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوى والطرق على النحاس وغيرها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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