مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة فى جميع المواد (الرابط)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، يأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية للطلاب.

ويمكن للطلاب مشاهدة المراجعات النهائية من خلال هذا الرابــــــــــــط

وتشمل المراجعات المواد داخل وخارج المجموع، والتى تهدف للتدريب على المفاهيم ونواتج التعلم التى تهدف الاختبارات لقياسها فى ظل نظام التقييم المعدل.

وعلى نفس الرابط، يمكن للطلاب مشاهدة فيديو يشرح ما يجب معرفته عن نظام "البابل شيت" تم إعداده بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات.

وتنطلق غدا الإثنين، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، ويؤدى الطلاب الامتحان فيها على مدار 20 و21 يونيو الجارى، وذلك قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية فى 26 يونيو، والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.