وزير الصحة ينعى أيمن حليم وكيل الوزارة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نعى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.





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