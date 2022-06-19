محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده المحافظ، اليوم الأحد مع رؤساء مجالس المدن، والشركات المنفذة لمشروعات الرصف؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة العام المالى 2021 /2022، والمعوقات التى تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.

وشدد الأنصارى، خلال اجتماعه، على ضرورة التنسيق التام بين شركة الكهرباء ومجالس المدن قبل الشروع فى تنفيذ أى أعمال خاصة بالشركة بالطرق المدرجة فى خطة الرصف، لافتا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المتقاعسين عن تنفيذ التكليفات، بهدف استقرار منظومة العمل والحفاظ على المال العام.

وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد المهندس أيمن عزت، بعقد اجتماع تنسيقى مع مدير مديرية الرى، ومدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى، واستشارى مشروعات الرصف بالهيئة، ورئيس مدينة طامية، والشركة المنفذة لأعمال الرصف بكوبرى الحيار؛ لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لاستكمال أعمال الرصف بالمشروع ومدى إمكانية تعلية الكوبرى لتفادى الميول.

ووجه المحافظ، مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى، بالتنسيق مع رئيس مدينة الفيوم، والشركة المنفذة لمشروع الرصف بشارع دار الرماد الجديد؛ لوضع خطة عمل متكاملة لرصف الشارع، وعلاج اختلاف المناسيب التى تعوق عملية الرصف، بعد استكمال توصيل المرافق بالشارع.

واستعرض مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى المهندس محمد مصطفى، خلال الاجتماع، شرحا تفصيليا لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التى تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالى الحالى والبالغ عددها 74 مشروعا، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التى تم اتخاذها لتلافى هذه المعوقات، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعا "أسفلت وانترلوك"، كما تم الانتهاء من طبقة الأساس لـ26 مشروعا، ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع المشروعات الأخرى فى مواعيدها المقررة.