محافظ أسوان يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة، والتى من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم غد وتستمر حتى 21 من يوليو المقبل.





وتفقد "عطية"، خلال جولته، عددًا من لجان الامتحانات داخل مدرسة أحمد طه حسين الثانوية بمدينة أسوان والتى تضم 337 طالبًا وطالبة موزعين على 21 لجنة بواقع 16 طالبًا بكل لجنة، واستراحات المراقبين بمدرسة أحمد أبازيد للغات والتى تضم 11 استراحة بها 72 سريرا.

وأكد ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه، مع دعم خطوط سير السيرفيس بسيارات إضافية من مشروع النقل الداخلى لمختلف المدن والمراكز والمناطق النائية لضمان وصول الطلاب والطالبات فى المواعيد المحددة لبدء لجان الامتحانات.

وكلف بتوفير الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة بجانب توزيع 10 آلاف و400 زجاجة مياه معدنية مثلجة على الطلاب والطالبات بشكل مستمر طوال أيام الامتحانات للتيسير على الطلاب، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

من جهته، قال عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ فقد تم التنسيق المسبق مع كافة الجهات المعنية بمديريات الأمن والصحة والتموين والصحة والتأمين الصحى والكهرباء للعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح سير الامتحانات.

ولفت إلى أنه سيخوض الامتحانات 7091 طالبا وطالبة موزعين على 443 فرعية و25 رئيسية منهم لجنة للمكفوفين، فيما تم تجهيز 27 استراحة للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان المشاركين فى الامتحانات.