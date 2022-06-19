تعيين 413 شابا وصرف 5.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

كما بلغ عدد المسجلين 1119 راغب عمل منهم 4 "قادرون باختلاف"، فضلًا عن إسقاط 106 بطاقات قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.
وأضاف "سعفان"، فى بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
من جهته، أوضح محمد عبد الوهاب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى، أنه تم صرف 5 ملايين و414 ألف جنيه لـ5367 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل فى منح مولود جديد وزواج ووفاة، ومنحتى عيد العمال والفطر المبارك، و79 ألفًا و491 جنيهًا رعاية صحية لـ37 عاملا من المسجلين بالمديرية.
وتابع أن المديرية قامت بمجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 193 منشأة "دورى نهارى" وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 152 منشأة أخرى وبحث 51 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت وإعادة التفتيش على 29 منشأة أخرى.
ولفت إلى أنه بمجال علاقات العمل، تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها وديا، وإحالة 2 شكوى للقضاء وجهات أخرى، وحفظ 2 منها، وتبقى شكوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 172 شهادة قياس مستوى مهارة وإصدار 153 رخصة مزاولة مهنة لـ153 عاملا.
أما فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من عقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية على مهن الحاسب الآلى، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والمشغولات الخشبية، والملابس الجاهزة استفاد منها 121 متدربا ومتدربة، فضلًا عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ30 متدربة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.
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