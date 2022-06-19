بعد 40 سنة جواز..نور بمحكمة الأسرة:جوزي عينه زايغة وكل البنات بتحبه

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705481/بعد-40-سنة-جوازنور-بمحكمة-الأسرةجوزي-عينه-زايغة-وكل-البنات-بتحبه

«لو منفذش طلباتى كلها..هخلعه أنا رفعت عليه 4 مرات دعوى خلع وهو بيخلينى في آخر لحظة أتنازل عنها» .. سيدة لم يمنعها كبر سنها ولا بطىء حركتها وهى تحمل عكازاً من الذهاب لمحكمة الأسرة، وتقديم أوراق دعوى الخلع ضد زوجها التي ألتقى بها دوت الخليج لتحكى لنا عن سبب وجودها بمحكمة الأسرة بمدينة نصر وقصتها مع زوجها.

40 سنة زواج

قالت نور البالغة من العمر 61 عاماً:" أنا اتجوزت منذ 40 عاماً، ولدى 3 أبناء و9 أحفاد، وجوزى عنده 71 عاماً، وجوزى رجل وسيم حتى بعد ما تقدم في السن، ويحب الضحك والهزار وذلك ما أحبه فيه، فهو صاحب دم خفيف ومرح ولا يحب المشاكل ويعشق الضحك".

عينه زايغة

وتضيف نور:" بس مشكلة جوزى إنه عينه زايغه و وبيبص على كل واحدة تمشي قدامه أو يثبت نظره على واحده منهم وأنا معاه فى نفس المكان، بس هو دمه خفيف ودايما بيلفت نظر الجميع ويجذب انتباه البنات وبتعجب بيه، بس جوزى الحق بيحبنى وعمره ما فكر يخوني مع واحده".

أنا مخبر لمراقبته

وتستكمل نور: "أنا كرهت دور المراقب دايما على تصرفات جوزى ودايما باكون خايفة وبشك فيه أحسن يكون بيخوني مع واحده غيري وده بسبب ليا غيرة شديدة، ومش عارفه أعمل أيه هو دمه خفيف وكل البنات بتحبه بس عينه زايغة عالأخر وأنا زهقت من ده كله ومش عارفه هو بيخوني ولا لا وكذا مرة أقوله على شعوري بالغيرة من أفعاله دي يضحك عليا بكلمتين حلوين وبصدقه".

3 دعاوي خلع

وتكشف الزوجة الستينية قائلا:" أنا رفعت قبل كده 3 دعاوي خلع من جوزي، بس في أخر لحظة بتنازل بعد ما يقنعني بكلامه وبيتحايل عليا وبيفضل يقولى إنه بيحبنى وأنا مش بحب أزعله فبتنازل عن دعوى الخلع علشان ميروحش ميلاقيش حد في البيت زى ما بيقول دايما، هو مالهوش حد غيري، وأنا عشت 40 سنة في قلق وشك معاه ولا كأني مخبر أو جاسوس دايما براقب كل تصرفاته، وأفعاله".

تنازل عن الخلع

وقالت الزوجة العجوز:" أنا هنا في محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع للمرة الرابعة ولكن برضو إتنازلت عليها، بس المرة دي هددته بإنه لو ضايقنى تانى هروح أقول للقاضي وهحكيله عاوزة اخلعه وهرفع دعوى للمرة الخامسة ، وهو بينفذ كل حاجه نفسى فيها علشان مرفعش قضية خلع تاني، وبيخاف دايما إني أمشى واسيبه ويكون لوحده".

كل البنات بتحب

وتضيف:" اللى عاجبني في جوزي إن هو دمه خفيف وبيخلى البنات كلها تحبه، وأنا بغير عليه وده حقي وبخاف ليروح ويتجوز عليا علشان البنات دايما بتدور عليه وعاوزه تاخده منى، وأنا خلاص مش هرفع دعوى خلع، بس لو لعب بديله تاني، هروح وهاخلعه وهخلى يقعد لوحده وأنا هروح اقعد عند عيالي وهو مبيحبش يروح يسكن عند ولاده ودايما بيحب يعيش لوحده".